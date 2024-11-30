20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس الصنم مرفوض
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-11-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر نيابي مطلع على الحراك الذي بدأ تحضيرا لجلسة التاسع من كانون الثاني النيابية لإنتخاب رئيس للجمهورية، فقال إن البحث يتم بأسماء مقبولة من غالبية كتل المجلس أو بالحد الأدنى أكثرية نوابه، ولكن من غير المقبول اليوم لدى عدد كبير من الكتل وحتى المستقلة منها التداول بأسماء للرئاسة ينعدم لديها الرأي والموقف السياسي من مختلف الملفات اللبنانية.
Advertisement
وقال المصدر"بالطبع الرئيس لن يكون طرفا او تحديا لأحد أبداً ، لكن الجميع يفضلون بأن يكون له موقف من مختلف الملفات كون لبنان يتحضر لمرحلة النهوض بعد السنة الجهنمية التي مرت عليه .
المصدر ختم بأنه من غير المقبول ولا الوارد السير من قبل النواب بالرئيس الصنم، الذي لا يتكلم إلا بالعموميات ، ولا يكون لديه موقف من اي ملف، ولا يسعى لأي حراك سياسي ، بل يكون شخصية فارغة من أي مضمون، وهذا الخيار ليس مقبولا ولا مطروحا لا داخلياً ولا خارجياً وغداً لناظره قريب".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
Lebanon 24
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
15:41 | 2024-11-29
29/11/2024 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتجهّز لـ"هجوم".. مسؤولٌ إسرائيلي يكشف!
Lebanon 24
"حزب الله" يتجهّز لـ"هجوم".. مسؤولٌ إسرائيلي يكشف!
08:00 | 2024-11-29
29/11/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
15:50 | 2024-11-29
29/11/2024 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
13:29 | 2024-11-29
29/11/2024 01:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ وزوجته ينتظران مولوداً جديداً... هذا جنسه (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ وزوجته ينتظران مولوداً جديداً... هذا جنسه (فيديو)
09:45 | 2024-11-29
29/11/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:11 | 2024-11-30
الرئيس الحود: كما فشلت محاولة اجتياح لبنان ستفشل محاولة السيطرة على حلب
05:58 | 2024-11-30
غارة إسرائيليّة استهدفت سيارة في مجدل زون... وسقوط جرحى بينهم طفل
05:45 | 2024-11-30
الأشقر يهنئ بإعادة إفتتاح فندق "الحبتور": خبر سار يُعيد الثقة بالقطاع السياحي
05:41 | 2024-11-30
عمليّة مُطاردة في عرض البحر... إليكم ما حدث فجر اليوم
05:37 | 2024-11-30
لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركيّة للادارة في واشنطن: لبنان عند مفترق طرق
05:22 | 2024-11-30
الأضرار كبيرة.. ما هو عدد المنازل المُدمّرة في المستوطنات القريبة من لبنان؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 13:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 13:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 13:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24