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لبنان

هذا ما يريده جنبلاط من "قائد الجيش"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2024 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة على أجواء الحزب "التقدمي الإشتراكي" إن الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط أصرّ بـ"ضراوة" على التجديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون مُدّة عام إضافي لاعتبارين، الأول وهو أن جنبلاط يريد تماسك قيادة الجيش في ظلّ المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان لاسيما بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وضرورة تطبيق القرار 1701 بحذافيره.
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أما الاعتبار الثاني، بحسب المصادر، فيرتبط بأن جنبلاط لا يريدُ "تحميل" رئيس الأركان "وزرَ" القيادة الحالية في حال أُحيل قائد الجيش إلى التقاعد، باعتبار أنّ المرحلة تحتاج قائداً فعلياً للمؤسسة العسكرية يكون على علمٍ ودراية بكافة الألوية بالإضافة إلى سنين متراكمة على رئيس القيادة، علماً أن رئيس الأركان الحالي تم تعيينه في منصبه قبل فترة ليست بطويلة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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