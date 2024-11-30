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لبنان

تحذير.. عملية احتيال تطال لبنانيين والسرقة "مالية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2024 | 02:15
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عُلِم أن مواطنين وقعوا مؤخراً ضحية أشخاص يمارسون الاحتيال باسم شركات تحويل أموال معروفة داخل لبنان.
وتبين أن هؤلاء المحتالين حصلوا على بيانات تُظهر قائمة بأشخاص لديهم حسابات تحويل لدى تلك الشركات، ما يجعهلم يتصلون بالضحايا باسم الشركات بهدف الحصول من المواطنين على "كود سري" موجود لديهم، يتيح فتح الحسابات وسرقة الأموال الموجودة ضمنها.
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هذا الأمر علمت به جهات معنية بالشركات، وقد باشرت اجراءاتها القانونية في هذا الصدد.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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