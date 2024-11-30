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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "لبنان تنفس الصعداء بحذر بعد أن دخل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ. وعلى الرغم من أن القتال ربما انتهى، أو على الأقل توقف، فإن الاهتمام يتحول الآن إلى تحد آخر يواجه لبنان وحزب الله: الحساب الداخلي. وفي حين يرى أنصار حزب الله، إلى جانب شرائح أخرى من السكان اللبنانيين، أن نتيجة الحرب كانت انتصارًا للحزب، فقد ندد آخرون بإراقة الدماء والدمار الناجم عن صراع لم يدعموه. وقال عماد سلامة، الخبير في السياسة الشرق أوسطية في الجامعة اللبنانية الأميركية، للموقع: "إن ادعاء حزب الله بالنصر لا يحمل سوى القليل من الوزن خارج دائرته الانتخابية الأساسية". وأضاف: "لم تحظ الحرب بشعبية واسعة بين الشعب اللبناني، الذي يركز الكثيرون منه على الخسائر الاقتصادية المدمرة التي لحقت به خلال الصراع"."وبحسب الموقع، "في الثامن من تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة قتال محدودة مع إسرائيل دعماً لحماس والفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في قطاع غزة. ولمدة عام تقريباً، اقتصر الصراع في الغالب على الاشتباكات في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، لكن في أيلول، فجرت إسرائيل آلاف أجهزة النداء التي يستخدمها أعضاء حزب الله قبل شن حملة قصف واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد أعقبها غزو بري".وبحسب الموقع، "لطالما كانت المعسكرات السياسية في لبنان منقسمة بشدة، حيث كانت قضية حزب الله وسلاحه بمثابة نقطة خلاف لعقود من الزمن. وبعد هذه الحرب، يقول سلامة إن حزب الله "من المرجح أن يشعر بالقلق إزاء المعارضة المتنامية داخل لبنان، والتي قد تؤدي إلى خلق معسكرين متضادين، أحدهما يدعم حزب الله والآخر يدفع نحو نزع السلاح". وأضاف أن "حزب الله قد يشعر بأنه مضطر إلى اتخاذ إجراءات محلية لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة، بما في ذلك استخدام نفوذه لتحييد المعارضين السياسيين أو ردع أنشطتهم من خلال إجراءات مختلفة"."وتابع الموقع، "في المقابل، قال قاسم قصير، وهو محلل مقرب من حزب الله، للموقع إن الحزب لا يزال "مطمئناً" بشأن موقفه السياسي الداخلي في لبنان. ويقوم الحزب حاليًا بمراجعة أحدث إجراءاته وسيحدد "رؤيته المستقبلية وهو مطمئن إلى أن نتائج المعركة كانت لصالحه"، وفقًا لقصير. ويظل المعارضون السياسيون لحزب الله في لبنان، الذين كانوا صريحين بشكل خاص في انتقادهم له أثناء الحرب، مقيدين "بخوفهم من القمع العنيف وانقساماتهم الداخلية" وفقًا لسلامة. ويقول قصير إن هؤلاء الأشخاص "فشلوا" حتى الآن في الاستفادة من الحرب وعواقبها لتسجيل نقاط سياسية ضد حزب الله".وبحسب الموقع، "وقعت أهم المواجهات بين حزب الله ومعارضيه اللبنانيين في القرن الحادي والعشرين في السنوات التي أعقبت انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005، وشهدت هذه الفترة سلسلة من الاغتيالات السياسية وحتى الاشتباكات المميتة في كل أنحاء البلاد. قد يكون الجانبان حذرين من العودة إلى مثل هذه المرحلة، حيث أن لبنان في حالة ضعف بشكل خاص حاليًا.وقالت ليلى الأمين من منظمة ميرسي كوربس: "إن حقيقة وجود العديد من أوجه عدم اليقين تجعل التعافي على المستوى الوطني أكثر صعوبة". وأضافت: "إن القطاعات التي من المتوقع أن تنتعش عادة مثل السياحة والاستثمار في إعادة الإعمار، سوف تكون أبطأ كثيراً أو قد لا تنتعش على الإطلاق". بالإضافة إلى ذلك، وبينما أعرب العديد من الدول العربية عن اهتمامه بدعم إعادة إعمار لبنان بعد الحرب، تقول الأمين إنها أكثر حذراً مما كانت عليه في عام 2006، عندما خاض حزب الله وإسرائيل حرباً استمرت شهراً".وبحسب الموقع، "إلى جانب التوترات الداخلية والأزمة المالية والإنسانية، ظل لبنان بلا رئيس منذ انتهاء ولاية ميشال عون في تشرين الأول 2022. وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس أن النواب سيجتمعون لمحاولة انتخاب رئيس في كانون الثاني. وفي خطاب ألقاه قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب سيلعب دوره في المساعدة على انتخاب رئيس وسيواصل مشاركته في الشؤون السياسية اللبنانية بموجب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان عام 1990. من جانبه، قال سلامة: "هناك الآن احتمال أكبر لانتخاب رئيس، حيث قد يعطي حزب الله وحلفاؤه الأولوية لتأمين الغطاء السياسي لتشجيع الدول العربية والغربية على الاستثمار في إعادة إعمار لبنان". وأضاف: "لقد أكدت الحرب على الحاجة إلى نظام سياسي أكثر وظيفية لجذب المساعدات الدولية وإعادة بناء الثقة مع الشركاء الإقليميين والعالميين".وتابع الموقع، " أكدت أمين على أهمية وجود الحكومة والجهات الدولية الفاعلة في فترة ما بعد الحرب، وقالت: "إذا لم يكن هناك أحد، فنحن نعلم أن هناك كيانات سياسية ستحاول ملء هذا الفراغ"، مضيفة أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات في لبنان.أما بالنسبة للفراغ الأمني في الجنوب، والذي من المفترض أن يغطيه نشر الجيش اللبناني، قال قصير إن حزب الله سيبقى قوة مقاتلة حتى لو تراجع أعضاؤه إلى شمال نهر الليطاني، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف: "سيبقى الدور العسكري لحزب الله قائمًا طالما كان هناك احتلال وعدوان، لكن الأداء والتكتيكات قد تتغير". وختم بالقول: "يعتمد الأمر على كيفية تنفيذ الاتفاق وما سيفعله العدوّ، لكن سيكون هناك تنسيق مع الجيش اللبناني".