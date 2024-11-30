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لبنان

الرئيس سليمان: الذهب يكمن في حصر السلاح

Lebanon 24
30-11-2024 | 02:47
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "نعم يمكن ان يتحول اتفاق وقف اطلاق النار  الى انتصار كبير اذا ادى بنا الى قناعة بالانخراط الكامل في الدولة وان الثلاثية التي لم تكن يوماً ذهبية على المستوى  العملي قد سقطت منذ ولادتها. فالذهب يكمن في حصر السلاح وحصر قرار الحرب بالمؤسسات الشرعية واطلاق يد الجيش في القضايا الامنية والدفاعية".
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وتابع: "يمكن ايجاد الذهب في ضبط الحدود والمعابر واقفال المؤسسات والمصالح الحزبية المضاربة على الدولة، وفي تحييد لبنان عن صراعات المحاور والابتعاد عن الجهات الاقليمية والدولية التي لا تبغي الا مصلحتها وتضحي باذرعتها عند الاقتضاء. عندها فقط يكون النصر حقاً وطنياً والهيا ، والله للجميع وبخاصة مع اولئك الذين اولويتهم  لبنان".
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