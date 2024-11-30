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لبنان

غارات عند الحدود اللبنانية - السورية.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه

Lebanon 24
30-11-2024 | 04:17
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أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه هاجم في سوريا بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.



وقال، عبر اكس، إنّها المعابر التي استخدمها "حزب الله" بشكل نشط لنقل وسائل قتالية.



وأضاف: "قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في وقت سابق اليوم بمهاجمة بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها "حزب الله" بشكل نشط لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان.
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