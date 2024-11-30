بعد استشهاد الدكتور أحمد كحيل.. انتخاب رئيس جديد لبلدية النبطية

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تم انتخاب الحاج خضر قديح رئيساً لبلدية مدينة النبطية خلفاً للشهيد الدكتور أحمد كحيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وارتكب العدوّ "الإسرائيلي" في تشرين الأول مجزرة مروعة في مدينة النبطية استشهد فيها 14 شخصا بينهم رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل عندما نفذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على المدينة.