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لبنان

منينمة: خطاب قاسم حمل اشارات وخطوات ايجابية

Lebanon 24
30-11-2024 | 04:22
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استبعد النّائب إبراهيم منيمنة في حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "لا مصلحة للبنان لإعطاء أي ذريعة لإسرائيل للامعان في الخروقات، وعلينا واجب حماية القرار".

ورأى ان "الجيش اللّبناني أمام تحد حقيقي لإثبات قدرته على حماية الجنوب ليتحوّل الى محط ثقة لدى كلّ اللّبنانيين"، موضحاً الّا عائق يواجه الجيش رّغم نقص العتيد والعتاد في حال اتُخذ القرار السّياسي والتزم حزب الله بتراجعه إلى ما وراء الليطاني.
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وتعليقاً على خطاب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الأخير، أشار منيمنة الى انه حمل إشارات وخطوات إيجابية باتجاه المسار الصحيح لإعادة بناء الدولة، داعياً القوى السياسية لمقابلتها بإيجابية ايضاً، "للاستفادة من التجارب السّابقة الفاشلة والانتقال الى المرحلة الجديدة التي بدأت تتظهّر معالمها".

وعبّر عن تفاؤله بأن تنتج الجلسة الانتخابية في التاسع من كانون الثاني رئيساً للجمهورية، الا ان الأسماء لم تتبلور بعد، وقال: "الاتصالات ستتسارع في الأيام المقبلة على ان تصبح نشطة جداً في خلال فترة الأعياد".

وكشف منيمنة عن التوجّه الى الطّعن في بند التّمديد للقضاة الذي أقرّه مجلس النواب في خلال الجلسة التشريعية التي عُقدت يوم الخميس.
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