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لبنان

أمين سلام: شكرا قطر

Lebanon 24
30-11-2024 | 04:36
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كتب وزير الاقتصاد أمين سلام عبر منصة "إكس": "كما أكرمتنا قطر دائما ورددناها مرارا وتكرارا سابقا وحاضرا، ان توجيهات سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صارمة وثابتة بدعم لبنان في كل مراحله، وإحتضان شعبه بكل أطيافه. ها هي قطر الشقيقة اليوم وبعد جهودها الحثيثة في عملية وقف إطلاق النار في لبنان، لا تمل ولا تكل حاضرة وناشطة في اجتماع اللجنة الخماسية، للمساهمة في إعادة الحياة للمؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وهي الثابتة في دعم الجيش اللبناني بأشكال عدة، وكللت اهتمامها الكريم اليوم تجاه الشعب اللبناني باعلان سفير دولة قطر الصديق والأخ الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بناء لتوجهيات القيادة القطرية نية بلاده مؤازرة لبنان في عملية إعادة الإعمار خلال هذه الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخه. شكرا للقيادة القطرية. شكرا للأخوة القطريين. شكرا قطر."
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