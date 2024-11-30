بري تلقى إتصالاً من قاليباف

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور محمد باقر قاليباف، تداولا خلاله بتطورات الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة .

Advertisement