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لبنان
بري تلقى إتصالاً من قاليباف
Lebanon 24
30-11-2024
|
04:49
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور محمد باقر قاليباف، تداولا خلاله بتطورات الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة .
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