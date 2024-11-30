عيادة متنقلة لمستشفى "اوتيل ديو" لتقديم الرعاية الصحية الاولية مجاناً

صدر عن إدارة مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" الجامعي البيان التالي:

Advertisement

"في الأوقات الصعبة التي يمر بها بلدنا، تقوم عيادة متنقلة من مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، تضم أطباء ومقيمين ومتدربين وممرضين، بزيارة عدة مناطق في لبنان.تهدف هذه المبادرة، بالتعاون مع Aster وبالتنسيق مع جمعيات محلية، إلى تقديم الرعاية الصحية الأولية مجانًا لكل من يحتاج إليها، خصوصًا العائلات النازحة من المناطق المتأثرة بالحرب والعائلات الأكثر عوزًا. معا نتحدى الصعوبات ونتضامن في هذه الفترة الصعبة".