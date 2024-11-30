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لبنان

عبد المسيح: مش ناقصنا

Lebanon 24
30-11-2024 | 05:10
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 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "أكس": "أطالب الحكومة اللبنانية بعقد جلسة طارئة لأخذ موقف حياد لبنان عن الحرب القائمة حاليا في سوريا ومنع أي فصيل لبناني من التدخل أو الإسناد أو ربط النزاع هناك. كما نطلب وضع خطة واضحة لمنع تدفق نازحين عبر الحدود. لبنان بين فكي كماشة وآخر ما نريده الآن ذريعة لتدمير ما تبقى من لبنان. مش ناقصنا".
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