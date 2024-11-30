الأشقر يهنئ بإعادة إفتتاح فندق "الحبتور": خبر سار يُعيد الثقة بالقطاع السياحي

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اعتبر رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر إن إعادة إفتتاح فندق هيلتون حبتور غراند بيروت في سن الفيل خبر سار جداً للسياحة في لبنان ويعيد الثقة بالقطاع السياحي اللبناني وبإمكانية نهوضه من جديد.وقال الأشقر في بيان اليوم "إن هذا القرار أتى بعد أيام معدودة على وقف إطلاق النار، الأمر الذي يبرهن بالوقائع إن الحروب والأحداث الأمنية هي عدو للسياحة بمختلف نشاطاتها"، آملاً ان يكون الجميع قد أخذ العِبَر والدروس من التجارب المريرة التي مر بها لبنان وبشكل خاص من الحرب الأخيرة، والعبور الى الدولة التي تحتضن الجميع والتي توفر الإستقرار والأمن والأمان للبنانيين، فضلاً عن كونها تشكل ركيزة أساسية للنشاط الإقتصادي والتطور والإزدهار وخصوصاً في المجال السياحي.وهنّأ الأشقر صاحب الفندق صديق لبنان خلف الحبتور والقطاع السياحي بإعادة إفتتاح الفندق، كما هنأ بإفتتاح فندق VOCO (مونرو سابقاً) خلال الحرب -يوم عيد الإستقلال، بعد إعاد تأهيله.