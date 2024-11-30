غارة إسرائيليّة استهدفت سيارة في مجدل زون... وسقوط جرحى بينهم طفل

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على سيارة في مجدل زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.

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