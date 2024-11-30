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لبنان

غارة إسرائيليّة استهدفت سيارة في مجدل زون... وسقوط جرحى بينهم طفل

Lebanon 24
30-11-2024 | 05:58
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على سيارة في مجدل زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.
 
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