بيان من بلدية دير ميماس للمواطنين.. ماذا طلبت منهم؟

صدر عن بلدية ديرميماس بياناً بالتنسيق مع الجيش:، جاء فيه: "لا تزال بلدتنا ديرميماس منطقة دقيقة امنيا ومشمولة بتحذيرات الإخلاء، يمنع منعاً باتّاً التوجه إلى كافة الأراضي الزراعية وكروم الزيتون بتوجيه من قيادة الجيش اللبناني حرصاً على سلامتكم وتحت طائلة المحاسبة القانونية وتعريض البلدة واهلها للخطر".

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أضاف البيان: "يمنع منعاً باتّاً إدخال أو تأجير أي شخص من خارج البلدة تحت طائلة المحاسبة القانونية، إن البلدية تقوم بالتواصل مع الاجهزة الامنية وسوف تتابع مع الجيش والجهات المختصة كافة الاجراءات لتسهيل عودتكم الآمنة الى بلدتنا الحبيبة في الوقت المحدد حيث سنقوم بإبلاغكم تباعاً بكافة الإجراءات مع خطة العودة الكريمة، بالتالي نظراً لخطورة الوضع في الوقت الحالي نناشدكم ونراهن على وعيكم والتزامكم، بعدم التوجه في الوقت الحالي الى بلدتنا بانتظار البيانات التوجيهية اللاحقة".