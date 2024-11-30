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لبنان

بالصور... غارة إسرائيليّة على بلدة في قضاء صيدا

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة شنّت غارة على بلدة تبنا - قضاء صيدا في جنوب لبنان.
 
  
 
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غارة

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