17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان لمؤسسة كهرباء لبنان... ماذا أعلنت فيه؟
Lebanon 24
30-11-2024
|
06:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا جاء فيه: "بعد وقف النار الذي أعقب العدوان الإسرائيلي الأخير، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان مع الشركات المتعهدة على العمل على مسح وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء في المناطق المتضررة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل وإعداد على أثرها خطة متكاملة للإصلاح والصيانة الشاملة وإعادة ربط جميع أوصال الشبكة على مستويي شبكتي النقل والتوزيع. وقد تم التركيز في المرحلة الأولى على إعادة تشغيل المخارج والمحطات الرئيسية الحيوية (بعلبك، اللبوة، الهرمل، بدنايل، مركبا وكسارة) لضمان عودة الخدمة الكهربائية تدريجياً إلى جميع المناطق. وبالتالي فإنه تم يوم الأربعاء الواقع فيه 27/11/2024 الانتهاء من إجراء المناورات اللازمة على خط التوتر العالي المغذي لمحطتي التحويل الرئيسيتين في الهرمل واللبوة. وبالتالي فقد تم اليوم، اعادة تغذية معظم مخارج التوتر المتوسط وكافة المحطات بعد عزل الفروع والمحطات الثانوية المتضررة".
Advertisement
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم تغذية جميع المخارج، بما في ذلك البقاع الغربي والبقاع الأوسط ومحافظة بعلبك الهرمل، باستثناء بعض المخارج التي ما زالت بحاجة إلى تغذية في محافظتي بعلبك-الهرمل والبقاع، وهي على النحو التالي: بعلبك (4 مخارج)، الهرمل (مخرج واحد)، ورياق (مخرج واحد). تحتاج هذه المخارج إلى استكمال بعض الأعمال الإضافية اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة لتغذيتها. كما أن استبدال المحولات المحترقة يتطلب إجراء الكشوفات الفنية من قبل المؤسسة لإعداد جردة بالمحولات المطلوبة، والتي سيتم تأمينها في أقرب وقت ممكن. عليه، تعمل جاهدة لإعادة الخدمة الكهربائية إلى كافة المناطق المتضررة في ظل الظروف الصعبة في أقرب وقت ممكن وستزودكم مؤسسة كهرباء لبنان بأي جديد".
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
Lebanon 24
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
15:41 | 2024-11-29
29/11/2024 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
15:50 | 2024-11-29
29/11/2024 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
13:29 | 2024-11-29
29/11/2024 01:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
04:00 | 2024-11-30
30/11/2024 04:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
23:27 | 2024-11-29
29/11/2024 11:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2024-11-30
إسرائيليّون يُراقبون الوضع في جنوب لبنان... ماذا قالوا بعد وقف إطلاق النار؟
09:38 | 2024-11-30
فيديو من بلدة الخرايب... هكذا قام الجيش بتفجير صاروخٍ إسرائيليّ
09:16 | 2024-11-30
عزالدين جالت في صور: لإصلاح البنى التحتية ومواكبة عودة النازحين
09:06 | 2024-11-30
صحافيّ تعرّض للإعتداء... والمكاري: سنُلاحق الأمر لدى النيابة العامة
08:52 | 2024-11-30
غارات جديدة تستهدف الجنوب... واستشهاد شخصين (فيديو)
08:26 | 2024-11-30
الكتيبة الكورية في اليونيفيل تُقدّم مساعدات لسكان بلدة برج رحال
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24