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لبنان

بيان لمؤسسة كهرباء لبنان... ماذا أعلنت فيه؟

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:41
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أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا جاء فيه: "بعد وقف النار الذي أعقب العدوان الإسرائيلي الأخير، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان مع الشركات المتعهدة على العمل على مسح وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء في المناطق المتضررة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل وإعداد على أثرها خطة متكاملة للإصلاح والصيانة الشاملة وإعادة ربط جميع أوصال الشبكة على مستويي شبكتي النقل والتوزيع. وقد تم التركيز في المرحلة الأولى على إعادة تشغيل المخارج والمحطات الرئيسية الحيوية (بعلبك، اللبوة، الهرمل، بدنايل، مركبا وكسارة) لضمان عودة الخدمة الكهربائية تدريجياً إلى جميع المناطق. وبالتالي فإنه تم يوم الأربعاء الواقع فيه 27/11/2024 الانتهاء من إجراء المناورات اللازمة على خط التوتر العالي المغذي لمحطتي التحويل الرئيسيتين في الهرمل واللبوة. وبالتالي فقد تم اليوم، اعادة تغذية معظم مخارج التوتر المتوسط وكافة المحطات بعد عزل الفروع والمحطات الثانوية المتضررة".  
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وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم تغذية جميع المخارج، بما في ذلك البقاع الغربي والبقاع الأوسط ومحافظة بعلبك الهرمل، باستثناء بعض المخارج التي ما زالت بحاجة إلى تغذية في محافظتي بعلبك-الهرمل والبقاع، وهي على النحو التالي: بعلبك (4 مخارج)، الهرمل (مخرج واحد)، ورياق (مخرج واحد). تحتاج هذه المخارج إلى استكمال بعض الأعمال الإضافية اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة لتغذيتها. كما أن استبدال المحولات المحترقة يتطلب إجراء الكشوفات الفنية من قبل المؤسسة لإعداد جردة بالمحولات المطلوبة، والتي سيتم تأمينها في أقرب وقت ممكن. عليه، تعمل جاهدة لإعادة الخدمة الكهربائية إلى كافة المناطق المتضررة في ظل الظروف الصعبة في أقرب وقت ممكن وستزودكم مؤسسة كهرباء لبنان بأي جديد".

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