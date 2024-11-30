الجيش أنقذ مهاجرين سوريين كانوا في عرض البحر

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القوات البحرية في الجيش أنقذت مهاجرين سوريين في عرض البحر، انطلق مركبهم من السواحل السوريّة، بعدما رفضت السلطات القبرصية إستقبالهم.



