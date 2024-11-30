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لبنان

الجيش أنقذ مهاجرين سوريين كانوا في عرض البحر

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القوات البحرية في الجيش أنقذت مهاجرين سوريين في عرض البحر، انطلق مركبهم من السواحل السوريّة، بعدما رفضت السلطات القبرصية إستقبالهم.

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