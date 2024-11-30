14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العلامة عبدالله: صور أبية على الضيم وصابرة على البلاء
Lebanon 24
30-11-2024
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال تفقده حجم الدمار في مدينة صور واستقباله المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في جبل عامل علي اسماعيل، عضوي اقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي وعلوان شرف الدين، القيادي في الحركة عادل عون، مسؤول الدفاع المدني في صور علي صفي الدين وعددا من متطوعي المركز ومن الفعاليات الاهلية والروحية في دار الافتاء الجعفري في صور، ان "حجم الدمار الذي لحق بمدينة صور يدل على مدى همجية العدو الاسرائيلي حيث استهدف المباني والشقق السكنية والمحال التجارية والمؤسسات الصناعية، وان العدو شن على مدينة صور كما على لبنان حرب ابادة وتدمير دون اهداف فقط من اجل الدمار والخراب".
Advertisement
واضاف: "صور صابرة على البلاء وترفض الضيم وهي صامدة بفضل المجاهدين وستكون افضل مما كانت ايقونة الوطن في التعايش والتحابب والتضامن اللبناني، وعلى كل لبنان ان يتخذها مثلا في هذا السلوك، وان اكثر ما يزعج العدو الاسرائيلي هو التوافق بين المكونات اللبنانية و الواحدة من اجل لبنان لان وحدة لبنان قوة اضافية لهذا البلد".
ودعا العلامة عبدالله اصحاب الشأن في عملية رفع الانقاض واصلاح شبكات الاتصال والانترنت والكهرباء الى "التسريع في عمليات الكشف وتوثيق الأضرار وإعادة وتأمين الحاجات الضرورية الملحة للأهالي".
وحذر من "غدر العدو الاسرائيلي الذي يراهن على خرق بنود القرار الدولي لتبرير جريمته المنظمة"، مشيدا بعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني "الذين دافعوا عن الناس، وكان عملهم مصداق العمل الوطني".
كما وجه التحية والتقدير للجيش اللبناني "الذي يقع على عاتقه حفظ الناس والسكان والامن والانتشار على كافة ارض الجنوب، وهذا الانتشار كان حلم دائم للامام القائد السيد موسى الصدر الذي اعتبر ان الحنوب حصن الوطن والجيش اللبناني حصن الجنوب".
وتمنى الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء والصبر لعوائل الشهداء والجرحى وعودة الاسرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
Lebanon 24
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
15:41 | 2024-11-29
29/11/2024 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
04:00 | 2024-11-30
30/11/2024 04:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
15:50 | 2024-11-29
29/11/2024 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
23:27 | 2024-11-29
29/11/2024 11:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة يستمتع بوقته في باريس برفقة ابنته تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة يستمتع بوقته في باريس برفقة ابنته تعرّفوا إليها (صور)
02:27 | 2024-11-30
30/11/2024 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:34 | 2024-11-30
نقابة المحررين استنكرت الاعتداء على الزميلين رمال وفخري: لملاحقة المعتدين
13:01 | 2024-11-30
أنباء عن تهديدٍ إسرائيليّ لمنطقة وادي خالد.. ما حقيقتها؟
13:00 | 2024-11-30
خفايا "هدنة لبنان".. هل ستشنّ إسرائيل هجمات جديدة؟
12:34 | 2024-11-30
باسيل افتتح معرض البترون الميلادي: السلام يتحقق بالحقوق والعدالة
12:12 | 2024-11-30
مأساة في الكورة.. هكذا قُتل طفلٌ عمره 3 سنوات!
12:00 | 2024-11-30
من لبنان إلى حمّام السباحة.. جنود إسرائيل يرفضون القتال!
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 20:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 20:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 20:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24