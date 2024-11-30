العلامة عبدالله: صور أبية على الضيم وصابرة على البلاء

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رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال تفقده حجم الدمار في مدينة صور واستقباله المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في جبل عامل علي اسماعيل، عضوي اقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي وعلوان شرف الدين، القيادي في الحركة عادل عون، مسؤول الدفاع المدني في صور علي صفي الدين وعددا من متطوعي المركز ومن الفعاليات الاهلية والروحية في دار الافتاء الجعفري في صور، ان "حجم الدمار الذي لحق بمدينة صور يدل على مدى همجية العدو الاسرائيلي حيث استهدف المباني والشقق السكنية والمحال التجارية والمؤسسات الصناعية، وان العدو شن على مدينة صور كما على لبنان حرب ابادة وتدمير دون اهداف فقط من اجل الدمار والخراب".واضاف: "صور صابرة على البلاء وترفض الضيم وهي صامدة بفضل المجاهدين وستكون افضل مما كانت ايقونة الوطن في التعايش والتحابب والتضامن اللبناني، وعلى كل لبنان ان يتخذها مثلا في هذا السلوك، وان اكثر ما يزعج العدو الاسرائيلي هو التوافق بين المكونات اللبنانية و الواحدة من اجل لبنان لان وحدة لبنان قوة اضافية لهذا البلد".ودعا العلامة عبدالله اصحاب الشأن في عملية رفع الانقاض واصلاح شبكات الاتصال والانترنت والكهرباء الى "التسريع في عمليات الكشف وتوثيق الأضرار وإعادة وتأمين الحاجات الضرورية الملحة للأهالي".وحذر من "غدر العدو الاسرائيلي الذي يراهن على خرق بنود القرار الدولي لتبرير جريمته المنظمة"، مشيدا بعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني "الذين دافعوا عن الناس، وكان عملهم مصداق العمل الوطني".كما وجه التحية والتقدير للجيش اللبناني "الذي يقع على عاتقه حفظ الناس والسكان والامن والانتشار على كافة ارض الجنوب، وهذا الانتشار كان حلم دائم للامام القائد السيد موسى الصدر الذي اعتبر ان الحنوب حصن الوطن والجيش اللبناني حصن الجنوب".وتمنى الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء والصبر لعوائل الشهداء والجرحى وعودة الاسرى.