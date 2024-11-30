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لبنان

جريح في الغارة الإسرائيليّة على بلدة البيسارية

Lebanon 24
30-11-2024 | 07:52
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي اليوم على البيسارية أدت إلى إصابة شخص بجروح.
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البيسارية

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