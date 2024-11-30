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لبنان

حميه: طريق معبر المصنع الحدودي أصبح سالكا بشكل طبيعي

Lebanon 24
30-11-2024 | 08:04
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه عبر حسابه على منصة "اكس": "‏أنهت وزارة الأشغال العامة والنقل ترميم طريق معبر المصنع الحدودي وأصبح سالكا بشكل طبيعي".
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