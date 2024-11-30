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لبنان

هل من علاقة بين وقف إطلاق النار في لبنان و"هجوم حلب"؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيليّة

Lebanon 24
30-11-2024 | 08:03
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "من شبه المؤكد أن هناك صلة وثيقة بين الهجوم المفاجئ الذي شنه المسلحون في سوريا على حلب ووقف إطلاق النار في لبنان".
 
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "يبدو أن الهجمات المتكررة لسلاح الجو الإسرائيلي أوجدت الخلفية والإمكانية لتحرير المسلحين وتنظيم الهجوم". 
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