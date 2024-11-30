بيان إسرائيلي عاجل إلى سكان الجنوب

أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان وجاء فيه:

- يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا يوم غد.

- يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم.