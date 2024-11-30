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لبنان

بيان إسرائيلي عاجل إلى سكان الجنوب

Lebanon 24
30-11-2024 | 08:14
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أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان وجاء فيه: 
 
- يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا يوم غد. 
 
- يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم. 
 
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