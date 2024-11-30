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لبنان

الكتيبة الكورية في اليونيفيل تُقدّم مساعدات لسكان بلدة برج رحال

Lebanon 24
30-11-2024 | 08:26
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قدمت الكتيبة الكورية، المعروفة باسم "كتيبة دونغميونغ"، التابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، مواد أساسية للسكان بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا الاطار زارت الكتيبة مبنى بلدية برج رحال ووزعت 120 صندوقا من المساعدات الإنسانية، تضمنت مواد غذائية وتنظيف بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال مثل الحليب والحفاضات، ومستلزمات خاصة بالنساء، بما مجموعه 13 نوعًا من المواد الضرورية للحياة اليومية.
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يو جونغيون

 قاد قائد الكتيبة الكورية العقيد يو جونغيون فريق العمليات المدنية والعسكرية لزيارة خمس قرى ضمن منطقة العمليات للاستماع إلى معاناة السكان والعمل على إعادة إعمار القرى وتحسين ظروف الحياة في المستقبل.

وخلال زيارته لقرية برج رحال، قال يو جونغيون: "نرحب بكم بصدق بعودتكم إلى منازلكم بعد تجاوزكم الألم والمعاناة التي سببتها الظروف الصعبة. ستدعم وحدتنا الكورية بكل السبل الممكنة استعادة السلام والاستقرار الذي كان قبل النزاع."

 واضاف: "تعمل الوحدة الكورية، المتمركزة في جنوب لبنان، على مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، في إطار جهودها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن منذ سبتمبر الماضي، ازدادت الأوضاع سوءًا بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة والعمليات البرية. ومع ذلك، تخطط الوحدة الكورية للقيام بأنشطة إنسانية شاملة، وهي واحدة من المهام التي كلفتها بها الأمم المتحدة. وفي حال استقرار الأوضاع، تنوي الوحدة تقديم الدعم الطبي وتحسين مرافق المدارس، إلى جانب تنفيذ عمليات مدنية وعسكرية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السكان. كما تخطط الوحدة دروسا لتعليم للخياطة وصناعة الصابون لدعم الاستقلال الاقتصادي للسكان المحليين".

قرياني

كما تقدم باسم بلدية برج رحال جابر قرياني بجزيل الشكر والتقدير لقائد الكتيبة الكورية وجنود حفظ السلام في الكتيبة، مشيرا الى ان "بلدة برج رحال ستحافظ على العلاقة الوثيقة والطيبة مع الكتيبة الكورية التي قدمت لسكان بلدتنا برج رحال العديد من المشاريع الانمائية". ثم تسلم الهبة المقدمة بحضور عدد من فعاليات البلدة.
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