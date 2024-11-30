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لبنان

عزالدين جالت في صور: لإصلاح البنى التحتية ومواكبة عودة النازحين

Lebanon 24
30-11-2024 | 09:16
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طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، بان "تقوم فرق متخصصة على الارض لتحديد الاماكن الصالحة للسكن من غير الصالحة في مدينة صور ومحيطها وذلك من اجل سلامة العائدين"، مشددة على "ضرورة مواكبة كافة الجهات المعنية باصلاح البنى التحتية المختلفة، عودة النازحين الذين سارعوا إلى البدء بما يمكنهم اصلاحه من أضرار تأكيدا منهم على تمسكهم بأرضهم ورغبتهم بالعودة السريعة إلى الحد الادنى من الحياة الطبيعية".  
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كلام عز الدين جاء خلال جولة قامت بها برفقة رئيس بلدية صور حسن دبوق على احياء مختلفة في المدينة، حيث تابعت مع دبوق قضية تأمين اماكن إيواء للعائدين إلى قراهم والذين لم يتمكنوا حتى الان من ايجاد منازل بديلة عن تلك المدمرة، واشارت عز الدين إلى ان "الأمور تتم متابعتها مع رؤساء البلديات الذين طلب منهم تحضير لوائح بالأماكن التي يمكن ان تصلح للإيواء ضمن نطاق بلدياتهم." 

كما زارت عز الدين محطة المياه المدمرة التي تغذي مدينة صور وجوارها. واشارت الى تواصلها مع الصليب الأحمر الدولي الذي سرع عملية تلزيم اصلاح المحطة، مشددة على "ضرورة ان تبدأ أعمال الإصلاح باسرع وقت ممكن بالتعاون مع بلدية صور التي أبدى رئيسها الاستعداد الكامل للتعاون وتقديم كل ما يمكن للبلدية تقديمه في هذا الاطار".

وتابعت موضوع الاتصالات الخلوية، واتصلت بالمعنيين في شركتي الخلوي الذين  اكدوا انهم يعملون على معالجة سريعة بما يسمح عودة الاتصالات باسرع وقت ممكن.
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