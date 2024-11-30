إسرائيليّون يُراقبون الوضع في جنوب لبنان... ماذا قالوا بعد وقف إطلاق النار؟

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في الوقت الذي يواصل اللبنانيون عودتهم إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، وصولاً إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ اللحظات الأولى لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، يتحدث الإسرائيليون عن خيبة الأمل والخوف من العودة إلى مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.وتحدثت قناة "كان" الإسرائيلية أنّه بعد اتفاق وقف إطلاق النار وعودة اللبنانيين مع أعلام حزب الله فرحين، "ما زال سكان أفيفيم وشلومي خائفين، ولا يريدون العودة".وبعد يوم على الاتفاق، لم يُخف أحد سكان مستوطنة "أفيفيم"، في حديثٍ إلى قناة "كان" الإسرائيلية، شعوره بالخوف والقلق من العودة إلى الشمال، وقال: "نحن لن نعود. ولماذا نعود، ها هم اللبنانيون بدأوا العودة".إلى جانب ذلك، تحدثت القناة عن أنه يُسمع، بصورة متواصلة، "إطلاق النار ابتهاجاً من السكان العائدين اللبنانيين. أما نحن في أفيفيم هنا، فلا يوجد لدينا أيّ فرحة. لا شيء".وقال مستوطن آخر، من مستوطنة "شلومي"، إنه "لم يأتِ أحد، والجميع خائف، وما من خطوة تدفعنا إلى العودة مجدداً. يمكنني أن أتحدث باسم الكثيرين من شلومي، الجميع انهار اقتصادياً". (الميادين)