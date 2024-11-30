Advertisement

لبنان

إسرائيليّون يُراقبون الوضع في جنوب لبنان... ماذا قالوا بعد وقف إطلاق النار؟

Lebanon 24
30-11-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1286183-638685831691060777.jpg
Doc-P-1286183-638685831691060777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الوقت الذي يواصل اللبنانيون عودتهم إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، وصولاً إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ اللحظات الأولى لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، يتحدث الإسرائيليون عن خيبة الأمل والخوف من العودة إلى مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة. 
Advertisement

وتحدثت قناة "كان" الإسرائيلية أنّه بعد اتفاق وقف إطلاق النار وعودة اللبنانيين مع أعلام حزب الله فرحين، "ما زال سكان أفيفيم وشلومي خائفين، ولا يريدون العودة". 

وبعد يوم على الاتفاق، لم يُخف أحد سكان مستوطنة "أفيفيم"، في حديثٍ إلى قناة "كان" الإسرائيلية، شعوره بالخوف والقلق من العودة إلى الشمال، وقال: "نحن لن نعود. ولماذا نعود، ها هم اللبنانيون بدأوا العودة".

إلى جانب ذلك، تحدثت القناة عن أنه يُسمع، بصورة متواصلة، "إطلاق النار ابتهاجاً من السكان العائدين اللبنانيين. أما نحن في أفيفيم هنا، فلا يوجد لدينا أيّ فرحة. لا شيء".

وقال مستوطن آخر، من مستوطنة "شلومي"، إنه "لم يأتِ أحد، والجميع خائف، وما من خطوة تدفعنا إلى العودة مجدداً. يمكنني أن أتحدث باسم الكثيرين من شلومي، الجميع انهار اقتصادياً". (الميادين)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:27 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2024-11-30
13:01 | 2024-11-30
13:00 | 2024-11-30
12:34 | 2024-11-30
12:12 | 2024-11-30
12:00 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24