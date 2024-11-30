Advertisement

لبنان

إعلامٌ إسرائيليّ: لا أحد يُريد ذلك في لبنان

Lebanon 24
30-11-2024 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1286190-638685840024989062.jpg
Doc-P-1286190-638685840024989062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "ما حصل مع لبنان هو اتّفاق سيء ولكنه منطقيّ جداً".
 
 
وأضافت أنّ "البديل هو حرب إستنزاف، ولا أحد يُريد ذلك".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الهجوم قرب معابر الحدود بين سوريا ولبنان استهدف مواقع تُشكل تهديدا لإسرائيل وتُعتبر خرقا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
30/11/2024 20:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو خلال المؤتمر العالمي للتضامن مع فلسطين: إسرائيل وقّعت الاتفاق مع لبنان ثم ذهبت إلى سوريا عبر الجماعات الإرهابية التي تدعمها لشنّ هجوم على حلب
lebanon 24
30/11/2024 20:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" غيّرت من مواقفها بعد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل (العربية)
lebanon 24
30/11/2024 20:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد المستقل في إطار اتفاق الطائف وسنعمل على صون الوحدة الوطنية والسيادة والحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية
lebanon 24
30/11/2024 20:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

اتفاق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:27 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2024-11-30
13:01 | 2024-11-30
13:00 | 2024-11-30
12:34 | 2024-11-30
12:12 | 2024-11-30
12:00 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24