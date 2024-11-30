إعلامٌ إسرائيليّ: لا أحد يُريد ذلك في لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "ما حصل مع لبنان هو اتّفاق سيء ولكنه منطقيّ جداً".

وأضافت أنّ "البديل هو حرب إستنزاف، ولا أحد يُريد ذلك".