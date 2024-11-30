بالفيديو.. الضاحية تُكرّم السيد نصرالله في مكان اغتياله!

أحيت حشودٌ ضخمة، مساء اليوم السبت، فعالية "نور من نور" التي دعا إليها "حزب الله" تكريماً لروح الأمين العام السّابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتجمهر مناصرو "حزب الله" في الموقع الذي اغتيل فيه نصرالله، وهو المكان السابق لمقرّ الحزب في حارة حريك، وهناك تعالت هتافات "لبيك يا حُسين.. لبيك يا نصرالله".

ويوم 27 أيلول الماضي، اغتالت إسرائيل السيّد نصرالله إثر غارة جويّة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحينها، تحدّثت التقارير عن أنَّ الطائرات الإسرائيلية ألقت قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات، ما أدّى إلى تدمير 6 مبانٍ حيث كان نصرالله يتواجد مع ثلة من قادة "حزب الله" الآخرين.