نقابة المحررين استنكرت الاعتداء على الزميلين رمال وفخري: لملاحقة المعتدين

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً، استنكرت فيه الاعتداء على الصحافي داوود رمال في بلدة الدوير.

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وقالت النقابة إنها "تدين هذا السلوك المرفوض من اي كان تجاه اي صحافي واعلامي تضع هذه الحادثة في متناول القضاء لملاحقة المعتدين".كذلك، استنكركت النقابة "التعرض للزميلة جوني فخري يوم الخميس الماضي في منطقة دير الاحمر خلال ممارستها مهنتها الاعلامية".