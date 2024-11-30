بعد اعتداء على الصحافي داوود رمال.. بيانٌ من "حزب الله"

أصدرت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" بياناً قالت فيه إن "حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد الصحافيين هي حادثة فردية ولا علاقة لحزب الله بها".

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وذكر بيان العلاقات أن " حرية التعبير حرية مقدسة طالما انها لم تنتهك القيم الإجتماعية والقوانين المرعية الاجراء".

ويأتي هذا البيان عقب تعرُّض الصحافي داوود رمال لاعتداء في بلدة الدوير مِن قبل شبان قيلَ إنهم من "حزب الله".

وكانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أصدرت بياناً، استنكرت فيه الاعتداء على رمال.



وقالت النقابة إنها "تدين هذا السلوك المرفوض من اي كان تجاه اي صحافي واعلامي تضع هذه الحادثة في متناول القضاء لملاحقة المعتدين".



كذلك، استنكركت النقابة "التعرض للزميلة جوني فخري يوم الخميس الماضي في منطقة دير الاحمر خلال ممارستها مهنتها الاعلامية".