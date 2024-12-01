جنبلاط يجول على القيادات.. ماذا في جعبته؟

برزت في الأيام الماضية الحركة اللافتة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط باتجاه القيادات السياسية.

مصادر مشاركة في اللقاءات أشارت عبرإلى أنَّ جنبلاط يسعى الى تحسين الوضع الداخلي بعد وقف اطلاق النار والابتعاد عن الخطاب الطائفي وتأجيج الصراع الداخلي، هذا فضلاً عن سعيه الى ايجاد نقاط مشتركة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن.

ولفتت المعلومات إلى أنّ زيارة جنبلاط الاخيرة لقيادة الجيش ولقائه ووفد الحزب قائد الجيش العماد جوزف عون تأتي في إطار دعمه للأخير من دون تبني ترشيحه.

وسبق أن قالت مصادر مُطلعة على أجواء "الإشتراكي" إنَّ الرئيس السّابق للحزب وليد جنبلاط كان دعم تمديد ولاية عون لمدّة عامٍ إضافي بشكل كبير.وذكرت المصادر أن "الإصرار الجنبلاطي" على اتخاذ مسار التمديد جاء لاعتبارين، الأول وهو أن جنبلاط يريد تماسك قيادة الجيش في ظلّ المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان لاسيما بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وضرورة تطبيق القرار 1701 بحذافيره.أما الاعتبار الثاني، بحسب المصادر، فيرتبط بأن جنبلاط لا يريدُ "تحميل" رئيس الأركان "وزرَ" القيادة الحالية في حال أُحيل قائد الجيش إلى التقاعد، باعتبار أنّ المرحلة تحتاج قائداً فعلياً للمؤسسة العسكرية يكون على علمٍ ودراية بكافة الألوية بالإضافة إلى سنين متراكمة على رئيس القيادة، علماً أن رئيس الأركان الحالي تم تعيينه في منصبه قبل فترة ليست بطويلة.