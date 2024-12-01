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لبنان

هذا ما قاله نائبٌ مُعارض عن "مقاتلي حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2024 | 01:45
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علّق نائب مُعارض لـ"حزب الله" على المعارك التي خاضها  الحزب ضدّ الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان طيلة 60 يوماً وأكثر.
 
وفي سياق كلامه، أشار النائب إلى أنَّ ما قام به "حزب الله" لا يُعدُّ أمراً سهلاً، وقال: "مش هينة أبداً يقاتلوا كل هالوقت". 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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