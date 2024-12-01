هذا ما قاله نائبٌ مُعارض عن "مقاتلي حزب الله"

علّق نائب مُعارض لـ"حزب الله" على المعارك التي خاضها الحزب ضدّ الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان طيلة 60 يوماً وأكثر.

وفي سياق كلامه، أشار النائب إلى أنَّ ما قام به "حزب الله" لا يُعدُّ أمراً سهلاً، وقال: "مش هينة أبداً يقاتلوا كل هالوقت".