قصفٌ جديد على الجنوب وانفجارٌ في الخيام.. ماذا يجري؟

نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت بلدة يارون في جنوب لبنان.

كذلك، استهدف العدو بواسطة سلاح المدفعية مُحيط بلدة أرنون الشقيف في جنوب لبنان.

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في المقابل، قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن انفجاراً هائلاً وقع في بلدة الخيام فجراً، يرجح أن يكون ناجماً عن نسف العدو الإسرائيلي لبعض المنازل والمباني.

ولا يزال لبنان يشهد هدنة هشّة تهدّدها الخروقات الإسرائيلية المتنقّلة، وسط دعوات داخلية وخارجية لضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحؤول دون انهياره.



التطورات الميدانية، ترافقت مع انطلاق المرحلة الأولى من مهمة لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، برئاسة قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية الجنرال جاسبر جيفرز، مع فريق عمل مؤلّف من 12 شخصاً، أبرزهم الموفد الأميركي آموس هوكستين.



وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "النهار" إنّ حالة "نصف وقف النار" التي بدت اقرب الى هدنة شديدة الهشاشة تفاقمت في ظل مضي القوات الإسرائيلية في خروقها المتواصلة لإتفاق وقف النار في اليوم الرابع من بدء سريانه، بما بات يثير مزيدا من المخاوف على استمرار وقف النار.



ويفترض ان يشهد الأسبوع المقبل تطورا أساسيا لتثبيت وقف النار من خلال انطلاق عمل لجنة الرقابة الخماسية على اتفاق وقف النار بعد اكتمال أعضائها بوصول الجنرالين الأميركي والفرنسي بالإضافة الى ممثلي لبنان والأمم المتحدة وإسرائيل في اللجنة، وهو الامر الذي سيضع الانتهاكات المتواصلة للاتفاق في عهدة اللجنة لوقفها والمضي في تنفيذ إجراءات الاتفاق كافة.