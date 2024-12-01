حتى العيون تصاب بالانفلونزا... هذا ما يفعله فصل الشتاء بصحتكم

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هل تعلم أن الإنفلونزا تصيب العينين أيضاً؟ أعراض هذا الفيروس مزعجة للغاية، ومع بداية فصل الشتاء، يصبح الحفاظ على دفء أجسامنا أولوية قصوى لمنع الإصابة بالسعال أو الزكام أو الحمى، ويعتقد معظمنا أن مشاكل العين أو العدوى هي أكثر شيوعًا في الصيف، لكن فصل الشتاء يمكن أن يجلب معه أيضًا عددًا كبيرًا من المشكلات المتعلقة بالعيون.يصيب الشتاء بعض الناس أكثر ويمكن أن يظهر عليهم تورم في الجفون، وتقشر في الرموش، والتهاب في العين، وحكة، وحرقان، وزيادة جفاف العين، ويُعرف هذا باسم التهاب الجفن التحسسي أو التهاب الملتحمة التحسسي.ويقول اختصاصي في طب العيون لـ"لبنان24" أن "الهواء البارد يؤثر على العين كما يفعل على الجلد، فقلة الرطوبة في الجو تؤدي إلى جفاف الأنسجة وتشقق الجلد، والسبب الذي يجعل أعيننا تدمع كثيرًا عندما يصبح الطقس باردًا في الخارج هو أن أعيننا تجف".ويضيف: "يقوم الهواء البارد بتجريد العين من الرطوبة، مما يعني أن القنوات الدمعية تكافح لإنتاج ما يكفي من الدموع. وعند التعرض لدرجة حرارة منخفضة للغاية، تنقبض الأوعية في العين ويمكن أن يسبب ضبابية عرضية مؤقتة في الرؤية".ووفقًا للخبراء، لا تظهر الأعراض عادة إلا بعد أسبوعين من الإصابة. لكن ظهورها يكون شديد الوطأة، ومَنْ يبدأ بحك عينيه في هذه المرحلة، فإنه لا يعمل إلا على زيادة الأمر سوءًا. فعادة ما تكون الإصابة بإحدى العينين، لكن سرعان ما تُصاب العين الأخرى بالعدوى. ويمكن أن تستمر الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين.ولحسن الحظ فإن هذه العدوى لا تترك أضراراً دائمة على العين إلا في حالات نادرة فقط.ويشير الاختصاصي الى أنه "من الأفضل البقاء في المنزل عند الإصابة بإنفلونزا العيون، لأن هذا المرض شديد العدوى، حيث ينتقل إلى الآخرين عن طريق المصافحة أو ملامسة الأسطح، مثل مقابض الأبواب".وعن كيفية العلاج، يصف الطبيب الدواء لتخفيف الأعراض فقط. وما يجب على المريض فعله في فترة اصابته هو عدم ملامسة العين، منعًا لانتقال العدوى إليها، ووضع كمادات باردة على العين، لتخفيف الاحمرار وتقليل الحكة، كما عليه تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل المكسرات، لأنها تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة وتحافظ على ترطيب العين، ومن المستحسن البقاء في المنزل أثناء الطقس شديد البرودة، وشرب كمية وفيرة من الماء والابتعاد عن الألواح الإلكترونية، لحماية العين من الإجهاد.في الختام، موسم الشتاء الحالي قد يشهد عودة قوية للإنفلونزا، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضرورة للحدّ من انتشارها وبخاصة بين الأطفال.