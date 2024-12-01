جريمة تهزّ بلدة لبنانية.. رجلٌ اغتصب ابنته وحمِلت منه!

أوقفت فصيلة عدلون في قوى الأمن الداخلي، يوم السبت، المدعو "ح.ص. (لبناني - مواليد 1980) في محلة البابلية - جنوب لبنان، وذلك بجرم اغتصاب ابنته وحملها منه.

وأوضحت المعلومات أن الجاني اغتصب ابنته على مدى 6 أشهر فيما قام بتزويجها من السوري "م.د". يوم 29 تشرين الثاني الماضي من أجل إخفاء فعلته.

Advertisement