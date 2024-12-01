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لبنان

جريمة تهزّ بلدة لبنانية.. رجلٌ اغتصب ابنته وحمِلت منه!

Lebanon 24
01-12-2024 | 03:23
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أوقفت فصيلة عدلون في قوى الأمن الداخلي، يوم السبت، المدعو "ح.ص. (لبناني - مواليد 1980) في محلة البابلية - جنوب لبنان، وذلك بجرم اغتصاب ابنته وحملها منه.
وأوضحت المعلومات أن الجاني اغتصب ابنته على مدى 6 أشهر فيما قام بتزويجها من السوري "م.د". يوم 29 تشرين الثاني الماضي من أجل إخفاء فعلته.
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وحالياً، فإن جميع الأشخاص المذكورين باتوا في عداد الموقوفين لدى قوى الأمن للتحقيق معهم، فيما تم العثور مع الجاني على مُسدّس حربي وكمية من حشيشة الكيف وبعض الأجهزة السلكية وشبكة إرسال. 
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