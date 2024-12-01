19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أرقام الإيجارات الخيالية.. هل ستتغير بعد الحرب؟
جاد حكيم - Jad Hakim
|
Lebanon 24
01-12-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إلى حدّ اليوم، لا تزال بورصة الإيجار في لبنان تشهدُ رحلةً تصاعديّةً غير مسبوقة، إذ يمكن القول نقلاً عن أجواء خبراء اقتصاديين، إن ما ينتظرنا بعد الحرب أسوأ بكثير، إذ إنّ الإيجارات ستبقى على حالها، وفي حال انخفضت، فإن هذا الانخفاض لن يكون إلا بنسبةٍ رمزيّةٍ لا تتعدى العشرات من الدولارات.. وهكذا بات في إمكاننا القول أنّ مالكي الأبنية المؤجّرة، والسماسرة والوسطاء هيّأوا لمرحلة صعبة ما بعد الحرب متعلقة بقيمة الإيجار، وما يتبعها من ضرائب وأرباح وقيم تأجيرية، وحتى عمليات بيع قد تواجه مسارات عسيرة جدًا نسبةً إلى الفرق الكبير بين قيمة المبنى والوضع الذي فرضه المؤجّر حاليًا.
Advertisement
وعلى الأرض، يرى الخبراء أنّه حتى اليوم، ومنذ بداية الحرب منذ أكثر من سنة، وصلت الخسائر إلى قرابة 11 مليار دولار، وهو رقم تخطى بشكل واضح أرقام حرب 2006. وعلى الرغم من أنّ البنى التّحتيّة لم تصل بعد إلى حجم وقيمة الدمار التي كانت عليه عام 2006، إلا أنّ الأبنية والمنازل والمؤسسات التّجارية والقصور كان لها النّصيب الأكبر من حجم الدمار. وحسبَ أرقام غير رسمية، فإنّ أكثر من 221 ألف وحدة سكنية تعرّضت بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لأضرار، وذلك بنسب تتفاوت بين التدمير الكليّ (أكثر من 45 ألف وحدة سكنية)، بالاضافة إلى التدمير الجزئيّ (أكثر من 25 ألف وحدة سكنية)، والمباني التّي تعرضت إلى إصابات طفيفة،أي بمعنى أن سكانها لا يزال في مقدورهم العيش فيها. وفي حال ألقينا نظرة أوسع على هذا الدمار، فإنّه يمكن القول أنّ أكثر من 70 ألف وحدة سكنيّة لن يستطيع أصحابها العودة إليها، وهذا ما يمهّد لأزمة سكن، خاصةً وأن العدد الاكبر من مراكز الإيواء ستُخلى فور انتهاء الحرب.
إلا أنّ الأزمة الأكبر هي اليوم التّالي للحرب، ووضع الإيجارات ونسبتها، خاصةً وأنّ الفوارق باتت كبيرة على صعيد ربح صاحب المبنى، والقيمة التأجيرية، والضرائب المتوجب دفعها إلى السلطات المحلية.
من هنا يقول المحامي بالاستئناف الاستاذ شارلي بو نعمة خلال اتصال عبر "لبنان24" أن "القانون اللبناني لم يحدّد في مادة معينة بدلات الإيجارت أو وجود أي سقف معين لبدلات الإيجار، إنّما ترك أمر تحديد البدل لرغبة الفرقاء انطلاقًا من مبدأ حرية التعاقد، إلا أن القانون من ناحية أخرى تكلم عن الاستغلال سواء من الناحية المدنية أو الجزائية".
وأضاف بو نعمة:" بالنسبة إلى الاستغلال يمكن أن يتم التكلم عن الغبن، والذي يُعتبر أنّه تفاوت بين الحقوق والواجبات واستغلال ضيق أم طيش وعدم خبرة المغبون ويُعاقب عليه بإبطال عقد الإيجار.. وبالنسبة لبدلات الإيجار في حال كانت مرتفعة، فلقاضي العجلة الحق في التدخل من أجل تخفيض البدلات بما يتلاءم مع المؤجّر والمستأجر".
ولم يخفِ بو نعمة خطورة ما يحصل اليوم، خاصة على صعيد السلطات المحلية، أي البلديات، إذ أشار إلى أنّه في حال وجود أي فرق كبير جدًا بين البدلات القديمة والجديدة فإن للبلدية سلطتين في هذا المجال إذ باستطاعتها عدم الموافقة على عقد الإيجار وبالتالي لا تسجّله، أو الحل الثاني وهو الموافقة على العقد حيث يترافق مع ذلك رفع رسوم البلدية بالاضافة إلى القيمة التأجيريّة للعقار، وهذا ما سيُؤثر في طبيعة الحال مستقبلاً على قيمة العقار في حال أرادَ صاحب المأجور بيع عقاره أو تأجيره".
ويؤكّد بو نعمة في هذا السّياق أنّه في حال وافقت البلدية على العقود المرتفعة ورفعت الرسوم فإن ذلك يعني رفعًا غير مباشر للضرائب التي من الواجب تسديدها للبلدية والتي ستمتد لفترة طويلة من الزمن مستقبلاً، خاصةً في حال استمرت قيمة العقود على ما هي عليه، إذ من غير المعقول حسب بو نعمة أن تنخفض قيمة الإيجارات إلى ما كانت عليه قبل الحرب فور إعلان وقف إطلاق النار".
من ناحية أخرى، وخلال فترة الحرب هذه، عمدت الكثير من البلديات إلى إلزام صاحب المأجور عن التصريح سواء لناحية ضمان الأمن أو لجم بدلات الإيجار الكبيرة. من هنا لفت بو نعمة إلى مشكلة من نوع آخر وهي التّهرب لناحية التّصريح عن إشغالِ المأجور، إذ يؤكّد وجود عدد كبير من الأشخاص لا يصرحون بإشغال المأجور، وهذا يعني أنّهم يستفيدون من إيهام البلدية بالإشغال القديم ويحرمون الخزينة من الإيرادات، علمًا أنّ عدم التّصريح عن إسم الشّاغل هو مخالف للقانون، وقد يعرّض المواطنين للخطر، خاصة وسط الضربات الإسرائيلية التي تلاحق أهدافها وتستهدفها في أيّ مكان.
وعليه، يمكن القول أنّ هذه الحرب أسّست لحرب طويلة أخرى ملعبها العقارات التي ستشهد تغييرات جذرية بعد وقف إطلاق النار سواء على صعيد البيع أو التأجير، وهذا ما سيؤسّس لحملة تغيير واسعة وكبيرة داخل السلطات المحلية التي من الواجب أن تكون مستعدة لتغيير كبير على صعيد قيمة الضرائب والقيم التأجيرية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
إقتصاد
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هدم "فيلا" فنان شهير... ما السبب؟ (صور)
Lebanon 24
هدم "فيلا" فنان شهير... ما السبب؟ (صور)
09:00 | 2024-11-30
30/11/2024 09:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن خطيبها.. شاهدوا أوّل إطلالة لنادين نجيم برفقة ولديها (صور)
Lebanon 24
بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن خطيبها.. شاهدوا أوّل إطلالة لنادين نجيم برفقة ولديها (صور)
06:45 | 2024-11-30
30/11/2024 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة رومانسيّة... جيسيكا عازار تُعايد زوجها محمد صوفان وتكشف عن عمره!
Lebanon 24
بصورة رومانسيّة... جيسيكا عازار تُعايد زوجها محمد صوفان وتكشف عن عمره!
06:45 | 2024-11-30
30/11/2024 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
14:34 | 2024-11-30
30/11/2024 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما كُشف في أميركا عن "حزب الله".. تقريرٌ مثير!
Lebanon 24
إليكم ما كُشف في أميركا عن "حزب الله".. تقريرٌ مثير!
11:53 | 2024-11-30
30/11/2024 11:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
جاد حكيم - Jad Hakim
أيضاً في لبنان
05:58 | 2024-12-01
حاولوا مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية.. الجيش ينقذ 17 سوريًّا
05:13 | 2024-12-01
عودة: ماذا ننتظر لإيقاف تدمير بلدنا دورياً ومحو آثارنا وقتل شعبنا؟
05:05 | 2024-12-01
شباب "العزم" أطلق برنامج التأهيل والتدريب لكوادر الشباب في طرابلس
05:00 | 2024-12-01
بيئة مُنهكة.. هل كُشف "مستقبل حزب الله" بعد "حرب أيلول"؟
04:53 | 2024-12-01
عن "عملية البيجر واغتيال نصرالله".. هذا ما قاله مستشار المرشد الإيراني
04:45 | 2024-12-01
بيانٌ من الجيش.. في هذه المنطقة سيتم تفجير ذخائر
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
01/12/2024 13:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
01/12/2024 13:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
01/12/2024 13:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24