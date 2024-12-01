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لبنان

بيانٌ من الجيش.. في هذه المنطقة سيتم تفجير ذخائر

Lebanon 24
01-12-2024 | 04:45
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 1 /12 /2024، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – البقاع".
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