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لبنان
بيانٌ من الجيش.. في هذه المنطقة سيتم تفجير ذخائر
Lebanon 24
01-12-2024
|
04:45
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 1 /12 /2024، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – البقاع".
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