شباب "العزم" أطلق برنامج التأهيل والتدريب لكوادر الشباب في طرابلس

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نظم مكتب الجامعي واللجان في "شباب العزم" محاضرة حول التنمية البشرية تحت عنوان: "آلية عمل دماغ الإنسان في إدارة الوقت"، حاضر فيها المدرب في التنمية البشرية والمحاضر الجامعي في كلية الصحة والعلوم محمد وسام الحلبي وذلك في مقر شباب العزم في طرابلس.وتحدث الحلبي عن "أهمية وجود أهداف واضحة لجعل دماغ الانسان يدير الوقت وينظمه على أساس هذه الأهداف"، مشددا على "ضرورة تحديد خارطة ذهنية خاصة بإدارة الوقت"، وتناول أيضا طريقة وتحديد الأولويات "Time Management Matrix".