قصف أطراف بلدتي عيترون وراشيا الفخار

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارة، مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.وتعرضت مع ساعات الفجر وحتى صباح اليوم الاحياء السكنية لبلدة يارون لرشقات قنص غزيرة اطلقها جنود العدو المتمركزين في الجهة الجنوبية للبلدة.وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، تعرضت اطراف بلدة عيترون لسقوط عدد من القذائف المدفعية مصدرها مواقع العدو المقابلة.كما أطلق جيش العدو قذيفة مدفعية على محلة " الغرب" عند اطراف بلدة راشيا الفخار.