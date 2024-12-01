17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟
Lebanon 24
01-12-2024
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل كما تبقى الرطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:
Advertisement
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الاربعاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة يرافقه أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق . تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت 4 و 14 في زحلة وبين 10 و 19 في محطة طرابلس.
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة منخفضة.
الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل كما تبقى الرطوبة منخفضة.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فيتكون الضباب على الجبال ويتحول الطقس إلى غائم ليلا كما تنشط الرياح مع اقتراب المنخفض الجوي وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد واحتمال تساقط البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق وذلك ابتداء من فجر الأربعاء.
الأربعاء:غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا 50 كلم/س مع ارتفاع لموج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
Lebanon 24
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
14:21 | 2024-12-02
02/12/2024 02:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
13:35 | 2024-12-02
02/12/2024 01:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
14:00 | 2024-12-02
02/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن خطوة إسرائيلية ضد "حزب الله".. "معاريف" تتحدّث
Lebanon 24
مفاجأة عن خطوة إسرائيلية ضد "حزب الله".. "معاريف" تتحدّث
15:30 | 2024-12-02
02/12/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عناصر وعشرات المنصات الصاروخية وبنى تحتية عسركرية لحزب الله في لبنان
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عناصر وعشرات المنصات الصاروخية وبنى تحتية عسركرية لحزب الله في لبنان
15:31 | 2024-12-02
02/12/2024 03:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:58 | 2024-12-03
يشأن الاستحقاق الرئاسي... هذا ما أعلنه "لبنان القوي"
11:50 | 2024-12-03
في المنية.. فرض خوّات على المواطنين وهذا ما حصل
11:50 | 2024-12-03
يتولى مهام قيادية في جمعيتين لـ "حزب الله".. لبناني بقبضة ألمانيا
11:32 | 2024-12-03
الكتائب: نقارب الاستحقاق الرئاسي بجدية مطلقة
11:19 | 2024-12-03
عنصر مهم ومحوريّ بين سوريا و"حزب الله".. إليكم من استهدفت إسرائيل في دمشق اليوم
11:06 | 2024-12-03
كتاب مفتوح من العمداء المتقاعدين حديثاً إلى ميقاتي وبري.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
03/12/2024 19:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
03/12/2024 19:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
03/12/2024 19:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24