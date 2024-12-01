منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل كما تبقى الرطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الاربعاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة يرافقه أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق . تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت 4 و 14 في زحلة وبين 10 و 19 في محطة طرابلس.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة منخفضة.الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل كما تبقى الرطوبة منخفضة.الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فيتكون الضباب على الجبال ويتحول الطقس إلى غائم ليلا كما تنشط الرياح مع اقتراب المنخفض الجوي وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد واحتمال تساقط البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق وذلك ابتداء من فجر الأربعاء.الأربعاء:غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا 50 كلم/س مع ارتفاع لموج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.