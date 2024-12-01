عماد الحوت: "طيران الشرق الأوسط" وسام على صدر المؤسسات اللبنانية

كتب النائب عماد الحوت على حسابه على منصة "اكس": "كل الاحترام والتقدير لفريق شركة طيران الشرق الاوسط برئاسة رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت الذين استطاعوا أن يحافظوا على شريان علاقة اللبنانيين مع الخارج، وتسيير الرحلات في أحلك الظروف، كما استطاعوا أن يؤمنوا وبشكل سريع الرحلات الإضافية لعودة اللبنانيين إلى بلدهم الحبيب. شركة طيران الشرق الأوسط وسام على صدر المؤسسات اللبنانية وكل التقدير لرئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد الحوت".

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