Advertisement

لبنان

حميه: يجب أن تكون كل المعابر سالكة بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
01-12-2024 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1286498-638686617084272898.png
Doc-P-1286498-638686617084272898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعاد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، فتح طريق القاع - جوسيه بين سوريا والبقاع امام حركة السير بعد خروجه عن الخدمة 50 يوما، بحضور النائبين إيهاب حماده وملحم الحجيري.

وكان الطيران المعادي استهدف معبر جوسية القاع بسلسلة من الغارات أخرجته عن الخدمة، وبعد ردم الحفرة  من جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة سجل دخول حوالى 4000 نازح  عن طريق جوسيه الى الاراضي اللبنانية.
Advertisement

وأكد حميه بأن "التواصل والتنسيق مستمر مع وزير الأشغال السوري والتعاون مستمر ودائم، بحيث قامت ورش وزارة النقل السورية بترميم المعبر، فالمعبر سالك وأهلنا وناسنا الذين كانوا ضيوفا في سوريا حصلوا على أحسن إستقبال". 

وقال: "يجب أن تكون كل المعابر بين لبنان وسوريا سالكة على مصراعيها، وكما شاهدتم أهلنا عائدون عبر هذا المعبر الذي قصفه العدو للمرة الخامسة، والجيش اللبناني موجود وهو العصب للدولة اللبنانية ويقوم بدوره على كل الحدود في البحر. نحن موجودون على معبر شرعي ونؤكد على التعاون مع سوريا بحيث تربطنا بها علاقات متينة".

وبالنسبة للسوريين الذين نزحوا من لبنان إلى سوريا واليوم يعودون إلى لبنان قال حميه: "هذه مهمة الأمن العام اللبناني. هو مخول لإتخاذ كل الإجراءات المناسبة".

وقد أفصح الوزير بأن منطقة صناعية ستقوم بين البلدين على هذا المعبر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2024-12-03
11:50 | 2024-12-03
11:50 | 2024-12-03
11:32 | 2024-12-03
11:19 | 2024-12-03
11:06 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24