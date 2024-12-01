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لبنان
حميه: يجب أن تكون كل المعابر سالكة بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
01-12-2024
|
07:53
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أعاد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، فتح طريق القاع - جوسيه بين سوريا والبقاع امام حركة السير بعد خروجه عن الخدمة 50 يوما، بحضور النائبين إيهاب حماده وملحم الحجيري.
وكان الطيران المعادي استهدف معبر جوسية القاع بسلسلة من الغارات أخرجته عن الخدمة، وبعد ردم الحفرة من جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة سجل دخول حوالى 4000 نازح عن طريق جوسيه الى الاراضي اللبنانية.
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وأكد حميه بأن "التواصل والتنسيق مستمر مع وزير الأشغال السوري والتعاون مستمر ودائم، بحيث قامت ورش وزارة النقل السورية بترميم المعبر، فالمعبر سالك وأهلنا وناسنا الذين كانوا ضيوفا في سوريا حصلوا على أحسن إستقبال".
وقال: "يجب أن تكون كل المعابر بين لبنان وسوريا سالكة على مصراعيها، وكما شاهدتم أهلنا عائدون عبر هذا المعبر الذي قصفه العدو للمرة الخامسة، والجيش اللبناني موجود وهو العصب للدولة اللبنانية ويقوم بدوره على كل الحدود في البحر. نحن موجودون على معبر شرعي ونؤكد على التعاون مع سوريا بحيث تربطنا بها علاقات متينة".
وبالنسبة للسوريين الذين نزحوا من لبنان إلى سوريا واليوم يعودون إلى لبنان قال حميه: "هذه مهمة الأمن العام اللبناني. هو مخول لإتخاذ كل الإجراءات المناسبة".
وقد أفصح الوزير بأن منطقة صناعية ستقوم بين البلدين على هذا المعبر.
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