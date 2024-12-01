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لبنان

في مارون الراس.. جرف منازل وإطلاق نيران رشاشات ثقيلة

Lebanon 24
01-12-2024 | 08:25
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أطلق الجيش الإسرائيلي نيران الرشاشات الثقيلة قرابة الثانية من بعد ظهر اليوم من موقعه عند اطراف مارون الراس في اتجاه مدينة بنت جبيل، في انتهاك مستمر لاتفاق وقف اطلاق النار.

وشوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء بلدة مارون الراس حيث عمد الى جرف بعض المنازل في البلدة.
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