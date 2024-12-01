بالصور.. حملة لضبط حركة الدراجات النارية في الميناء

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24"، بقيام بلدية الميناء بحملة لضبط حركة الدراجات النارية بقيادة عناصر البلدية وعلى راسهم المعاون اول حسن دروريشة، قائد الشرطة بالتعاون مع دورية مخابرات.والهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الامن وحماية المواطنين على طول الكورنيش، خاصة ان وجود الدراجات النارية قد يعمل خطراً على السلامة العامة إذا لم تضبط حركتها وفق القوانين.يشار الى ان مثل هذه الحملات تسهم في الحفاظ على النظام والحد من الحوادث ما يعزز الشعور بالامان لدى السكان والزوار.