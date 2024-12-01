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لبنان

مطاردة واطلاق نار خلف مستشفى المظلوم.. اليكم ما جرى هناك اليوم

Lebanon 24
01-12-2024 | 09:17
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تمكّن شبان من إلقاء القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية قاما بنشل هاتف خلوي لسيدة، اثناء تواجدها بالقرب من مبنى سرايا طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



وبحسب المعلومات، تخلّل عملية التوقيف مطاردة واطلاق نار من قبل سيارة "هيونداي" سوداء، ليتمّ القاء القبض على السارقين خلف مستشفى المظلوم في منطقة الضم والفرز.
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وذكرت المصادر أنهم من عكار احدهم من آل "د" و الاخر من آل "ع" وتمّ تسليمهم الى الأجهزة الأمنية.
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