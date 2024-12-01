عند كورنيش الميناء.. هذا ما وُجد مع احد المواطنين

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، بتوقيف شخص بحوزته مسدس حربي وبحقه مذكرات اطلاق نار عدة، بالاضافة الى اسلحة بيضاء ومخدرات، في إطار الحملة التي نفذتها شرطة بلدية الميناء بالتعاون مع مخابرات الجيش على كورنيش الميناء بالبحري لمكافحة ظاهرة الدراجات النارية المخالفة.