Advertisement

لبنان

في النبطية.. الأهالي يعانون من سوء تغطية لخدمات الاتصال والانترنت

Lebanon 24
01-12-2024 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1286525-638686710385794700.jpg
Doc-P-1286525-638686710385794700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني مشتركو شركتي الخليوي MTC و ALFA في النبطية ومنطقتها من سوء تغطية لخدمات الاتصال والانترنت بشكل لافت، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وقد تابعت محافظ النبطية هويدا الترك هذا الموضوع باهتمام، واجرت اتصالات مع المدراء المعنيين في شركتي الخليوي، بعدما تبلغت الكثير من المناشدات من المواطنين من كل البلدات والقرى في محافظة النبطية عموما، وفي قضاء النبطية خصوصا. 
Advertisement

ولفتت الترك الى ان المعنيين في شركة تاتش ابلغوها بأنهم عملوا على اصلاح 50 بالمئة من الاعطال في المنطقة، مما ادى الى تحسن ملحوظ في خدمات الخليوي في بلدات حاروف وجبشيت والنبطية الفوقا، ويتم تشغيل المحطات تباعا.

واشارت الى أنها تبلغت من المعنيين في شركة ألفا ان هناك محطة في ارنون توقفت عن الخدمة بسبب اصابتها بأضرار كبيرة، مما يؤثر على توفير خدمة لمشتركي الفا في المنطقة، الا ان ذلك سيتم اصلاحه خلال ال48 ساعة المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2024-12-01
11:41 | 2024-12-01
11:09 | 2024-12-01
11:00 | 2024-12-01
10:54 | 2024-12-01
10:51 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24