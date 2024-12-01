الحاج حسن: كل أهداف العدوان سقطت والمقاومة باقية وقادرة ومقتدرة

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أقامت قيادة منطقة البقاع في "حزب الله" مجلس فاتحة عن أرواح شهدائها من المقاومين وبيئة المقاومة، في حسينية الإمام الخميني الثقافي في بعلبك.وغصت القاعة بوفود المعزين من الأحزاب والقوى السياسية، والفاعليات الدينية والبلدية والاختيارية والنقابية والاجتماعية.وفي تصريح للإعلاميين قال النائب حسين الحاج حسن: "نحن اليوم في مدينة بعلبك، في مجلس فاتحة عن أرواح الشهداء من المقاومين، ومن البيئة المقاومة، مع عوائل الشهداء نستقبل المهنئين بالشهادة والمعزين بفقد الأحبة، هنا نجدد العهد أن المقاومة باقية، ونؤكد أن العدو الصهيوني الذي أراد من خلال هذا العدوان أن يهزم فينا روح المقاومة، وأن يسحق هذه المقاومة، وأن يؤسس لشرق أوسط جديد، أن كل أهداف هذا العدوان سقطت، المقاومة بقيت، وهي باقية وقادرة ومقتدرة، ولم يستطع العدو أن ينال منها، أو يفت من عضدها، أو ينال من عزيمتها وإرادتها".ورأى أن "بيئة المقاومة على أعلى مستوى من المعنويات، لم تتراجع ولن تتراجع، وأن الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه نتنياهو لن يحصل، وأن فلسطين ستبقى قضية الأمة، والقدس ستتحرر إن شاء الله في الآتي من الأيام، وأن كل هذا الكيان إلى زوال، ولن تتغير بوصلة التاريخ ولو تأخرت، ولو تراكمت الصعاب والتحديات، المقاومة وإرادة المقاومة وعزيمتها باقية في الأمة ومستمرة".