مستشار لترامب في الشؤون العربية والشرق الأوسطية... اللبناني مسعد بولس إلى منصب كبير

اعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه "اختار رجل الأعمال الأميركي اللبناني مسعد بولس مستشارا رفيعا لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط".





وكان بولس، صهر ترامب، التقى مرارا مع زعماء عرب ومسلمين أميركيين خلال الحملة الانتخابية.

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