Advertisement

لبنان

اللواء ابراهيم يزور مكان استشهاد السيد نصرالله

Lebanon 24
01-12-2024 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1286583-638686795940696551.png
Doc-P-1286583-638686795940696551.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار اللواء عباس ابراهيم المكان الذي استشهد فيه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد نظمت للواء ابراهيم جولة، تفقد فيها المباني التي استهدفها العدو الاسرائيلي، وأدت الى استشهاد السيد نصرالله ورفاقه.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2024-12-01
15:03 | 2024-12-01
15:00 | 2024-12-01
14:08 | 2024-12-01
14:03 | 2024-12-01
14:00 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24