اللواء ابراهيم يزور مكان استشهاد السيد نصرالله

زار اللواء عباس ابراهيم المكان الذي استشهد فيه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقد نظمت للواء ابراهيم جولة، تفقد فيها المباني التي استهدفها العدو الاسرائيلي، وأدت الى استشهاد السيد نصرالله ورفاقه.

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